Эксклюзив 29 августа 2023, 06:46 Возгорание случилось в судебном участке на северо-западе Москвы Пожар площадью 6 кв. метров потушили в здании на улице Циолковского СЗАО Москвы РИА «Новости»

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В административном здании на улице Циолковского Северо-Западного административного округа Москвы случился пожар. Загорелись вещи в одном из кабинетов судебного участка, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 02:37. В трехэтажном административном здании, которое занимали судебные участки мировых судей, заметили возгорание. Экстренные службы встретил охранник.

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Осмотр показал, что пожар начался в одном из кабинетов на первом этаже. Горели вещи и мебель, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Огонь потушили.

На Рублевском шоссе в Кунцево загорелись три припаркованные у дома машины. Площадь возгорания составила девять квадратных метров. Пожарные постарались предотвратить переход огня на другие авто.