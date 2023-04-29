Происшествия 29 апреля 2023, 09:24 Возгорание резервуара в Севастополе не создаст проблем со снабжением топливом Губернатор Развожаев: снабжение Севастополя топливом не пострадает из-за ЧП с резервуаром

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Происшествие на резервуаре с горючим в Севастополе никак не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На ситуацию со снабжением Севастополя топливом пожар никак не повлияет. Для поставок горючего на автозаправочные станции эти резервы не задействовали», — написал глава города.

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Развожаев отметил героизм пожарных, которые трудятся на месте ЧП слаженно и быстро.

«Возгорание сложное, четвертого ранга. Но наши спасатели со всем справляются, хотя работы впереди еще на несколько часов», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что никто из местных жителей на месте пожара не пострадал.

Возгорание резервуара с топливом произошло в Севастополе утром в субботу, 9 апреля. По предварительной причине, причиной пожара стал удар беспилотника.

Ранее Развожаев подчеркнул, что гражданским объектам в Севастополе опасность из-за пожара на резервуаре не грозит.