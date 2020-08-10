Возгорание произошло в Сочинском национальном парке, который расположен по соседству с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ», сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

По словам специалистов, огонь распространился на площадь одного гектара. В целом в России по данным на 10 августа нынешнего года действуют 115 лесных пожаров на почти 32 тысячах гектаров, информирует «Газета.ру».

Ранее «360» сообщал, что двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Тверской области. Пламя распространилось на площадь 56 квадратных метров.