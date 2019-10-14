Возгорание произошло на станции метро «Выставочная» в Москве
Подразделения прибыли по вызову на станцию Филевской линии днем понедельника, 14 октября.
Несколько станций «красной» ветки метро Москвы временно закрыли на входПодробнее
«Происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже. На данный момент локализовано. Безопасности пассажиров ничто не угрожает», — подчеркнули в ведомстве.
Станция закрыта только на вход. Людей из метро выпускают.
Пресс-служба московской подземки предупредила в Twitter, что поезда следуют мимо «Выставочной» без остановки.
«Переход между станциями „Выставочная“ и „Деловой центр“ закрыт», — подчеркнули в Московском метрополитене, посоветовав пассажирам пользоваться соседними станциями и МЦК.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что со стороны южного выхода станции виден белый дым, а из метро эвакуируют людей.