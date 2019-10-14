  • Возгорание произошло на станции метро «Выставочная» в Москве

    14 октября 2019, 12:54

    Александра Ломейко, Екатерина Андронова

    Станцию метро «Выставочная» в Москве закрыли для пассажиров. В одном из ее служебных помещений произошло возгорание. Оно уже локализовано, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
    Возгорание произошло на станции метро «Выставочная» в Москве

    Подразделения прибыли по вызову на станцию Филевской линии днем понедельника, 14 октября.

    Несколько станций «красной» ветки метро Москвы временно закрыли на вход

    Подробнее

    «Происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже. На данный момент локализовано. Безопасности пассажиров ничто не угрожает», — подчеркнули в ведомстве.

    Станция закрыта только на вход. Людей из метро выпускают.

    Пресс-служба московской подземки предупредила в Twitter, что поезда следуют мимо «Выставочной» без остановки.

    «Переход между станциями „Выставочная“ и „Деловой центр“ закрыт», — подчеркнули в Московском метрополитене, посоветовав пассажирам пользоваться соседними станциями и МЦК.

    Ранее СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что со стороны южного выхода станции виден белый дым, а из метро эвакуируют людей.

    Возгорание произошло на станции метро «Выставочная» в Москве | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»