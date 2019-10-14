Возгорание произошло на станции метро «Выставочная» в Москве

Станцию метро «Выставочная» в Москве закрыли для пассажиров. В одном из ее служебных помещений произошло возгорание. Оно уже локализовано, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Подразделения прибыли по вызову на станцию Филевской линии днем понедельника, 14 октября.

Несколько станций «красной» ветки метро Москвы временно закрыли на вход Подробнее

«Происходило незначительное загорание в подсобном помещении на минус первом этаже. На данный момент локализовано. Безопасности пассажиров ничто не угрожает», — подчеркнули в ведомстве.

Станция закрыта только на вход. Людей из метро выпускают.

Пресс-служба московской подземки предупредила в Twitter, что поезда следуют мимо «Выставочной» без остановки.

«Переход между станциями „Выставочная“ и „Деловой центр“ закрыт», — подчеркнули в Московском метрополитене, посоветовав пассажирам пользоваться соседними станциями и МЦК.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что со стороны южного выхода станции виден белый дым, а из метро эвакуируют людей.