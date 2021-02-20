Возгорание нескольких авто произошло на юге Петербурга

Возгорание нескольких иномарок произошло на юге Санкт-Петербурга рано утром 20 февраля, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

После получения сообщения о пожаре спасатели оперативно прибыли на место, к дому 43 по улице Димитрова. Пламя охватило машину KIA и два автомобиля Mercedes. Ликвидацией огня занимались девять человек с помощью двух единиц спецтехники.

Данных о пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания.