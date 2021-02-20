20 февраля 2021, 12:15
Возгорание нескольких авто произошло на юге Петербурга
Возгорание нескольких иномарок произошло на юге Санкт-Петербурга рано утром 20 февраля, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
После получения сообщения о пожаре спасатели оперативно прибыли на место, к дому 43 по улице Димитрова. Пламя охватило машину KIA и два автомобиля Mercedes. Ликвидацией огня занимались девять человек с помощью двух единиц спецтехники.
Данных о пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания.