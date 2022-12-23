Происшествия 23 декабря 2022, 16:52 Возгорание на трамвайных путях произошло в Казани

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В Казани недалеко от ресторана быстрого питания местные жители заметили возгорание на трамвайных проводах. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

Как пишет автор видео, которое появилось в местных соцсетях, провода замкнуло на участке у дома № 69 на проспекте Ямашева.

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В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» пока не прокомментировали возгорание. Очевидцы предполагают, что ситуацию спровоцировала плохая погода.

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