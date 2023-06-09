09 июня 2023, 22:20
Возгорание на складе ГСМ в Уфе локализовали
МЧС: пожарные локализовали возгорание на складе ГСМ в Уфе на площади 500 квадратных метров
Пожарные локализовали пожар на складе горюче-смазочных материалов в Уфе. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Пожару присвоили повышенный ранг № 3. На данный момент принимаются все меры по тушению огня.
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В МЧС уточнили, что загорелось одноэтажное кирпичное здание общей площадью 800 квадратных метров. Также вспыхнули емкости для хранения жидкостей на путях необщего пользования. Они примыкают к станции Уфа.
«Вокзал и станция не пострадали, информация о пострадавших уточняется. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы распространения нет», — отметили в ведомстве.
Огонь тушат 114 человек и 30 единиц техники. В работе задействовали пожарный поезд. Причина возгорания устанавливается. Лаборатория химико-радиометрического центра проводит замер вредных веществ в воздухе.
Ранее сообщалось, что на складе ГСМ в Уфе загорелось 60 кубических метров горюче-смазочных материалов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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