Происшествия 13 марта 2024, 11:17 Возгорание на Рязанском нефтезаводе ликвидировали Губернатор Малков сообщил о ликвидации возгорания на Рязанском нефтезаводе РИА «Новости»

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Экстренные службы ликвидировали возгорание на Рязанском нефтезаводе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Ликвидировали возгорание на Рязанском нефтезаводе. Есть двое пострадавших людей с ранениями рук, им оказали медицинскую помощь. Жизни людей не угрожает ничего. Благодарю все службы за профессиональную и оперативную работу», — написал он.

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Утром в среду стало известно, что четыре украинских беспилотника атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Началось возгорание, огонь распространился на площади порядка 175 квадратных метров. Двух пострадавших оперативно отвезли в больницу.

Малков отмечал, что в результате удара пострадали установки первичной переработке нефтепродуктов. Проезд к нефтеперерабатывающему заводу времени закрыли для личного транспорта.