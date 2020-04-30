    30 апреля 2020, 14:33

    Возгорание на нефтескважине произошло в Коми

    Артур Блянихов

    В республике Коми произошло возгорание на нефтескважине, в результат которого один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми».

    По данным информагентства, пострадавшего рабочего доставили санитарным рейсом в Усинск.

    «Бригада подрядчиков оперативно ликвидировала возгорание», — цитирует пресс-службу RT.

    Накануне на юге Москвы вспыхнул почасовой отель «Подушкин». Площадь возгорания составила два квадратных метра. Никто не пострадал. Сотрудница заведения, охранник и трое гостей эвакуировались самостоятельно.