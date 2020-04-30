30 апреля 2020, 14:33
Возгорание на нефтескважине произошло в Коми
В республике Коми произошло возгорание на нефтескважине, в результат которого один человек пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми».
По данным информагентства, пострадавшего рабочего доставили санитарным рейсом в Усинск.
«Бригада подрядчиков оперативно ликвидировала возгорание», — цитирует пресс-службу RT.
Накануне на юге Москвы вспыхнул почасовой отель «Подушкин». Площадь возгорания составила два квадратных метра. Никто не пострадал. Сотрудница заведения, охранник и трое гостей эвакуировались самостоятельно.