Возгорание на нефтескважине произошло в Коми

По данным информагентства, пострадавшего рабочего доставили санитарным рейсом в Усинск.

«Бригада подрядчиков оперативно ликвидировала возгорание», — цитирует пресс-службу RT.

Накануне на юге Москвы вспыхнул почасовой отель «Подушкин». Площадь возгорания составила два квадратных метра. Никто не пострадал. Сотрудница заведения, охранник и трое гостей эвакуировались самостоятельно.