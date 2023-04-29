Происшествия 29 апреля 2023, 12:43 Возгорание на нефтебазе в Севастополе локализовали на 2000 «квадратах» ТАСС: пожар на нефтебазе в Севастополе локализовали на площади 2000 квадратных метров РИА «Новости»

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Возгорание на нефтебазе в Севастополе удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Возгорание четырех цистерн локализовали на площади 2000 квадратных метров», — отметил собеседник агентства.

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Пожар на хранилище топлива в Севастополе начался ранним утром в субботу, 29 апреля. Спасатели присвоили ему наивысший четвертый ранг сложности. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что, по предварительным данным, объект атаковали два беспилотных летательных аппарата.

Он уточнил, что атаку провели несколько беспилотников, остальные сбила система противовоздушной обороны. В результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.

Происшествие никак не повлияет на снабжение города топливом, поскольку атакованные резервы не задействовали в поставках на автозаправочные станции.