Возгорание на месте падения самолета Ан-2 на Камчатке ликвидировали

Пожарные потушили возгорание на месте падения самолета Ан-2 на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Пожарные ликвидировали возгорание на месте падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», — сказали в ведомстве.

Пожар начался после того, как самолет упал. Площадь возгорания составила 100 метров квадратных.

Спасатели нашли тела двух погибших из-за падения воздушного судна, СК возбудил уголовное дело, перед комитетом стоит цель установить обстоятельства случившегося.

Ан-2 упал после взлета примерно в одном километре от взлетной полосы, рядом с селом Северные Коряки на Камчатке. Сообщение о его падении поступило спасателям в 03:38 по московскому времени.