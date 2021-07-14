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    14 июля 2021, 19:09

    Возгорание мусорного полигона произошло около Петропавловка

    Арина Бобкова

    Возгорание мусорного полигона произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили «Общественная служба новостей».

    На данный момент специалисты уже занимаются тушением пожара. Информация о причинах возгорания пока не поступала, передали «Дни.ру».

    Пожар охватил около четырех сотен квадратных метров. Активное горение занимает примерно 10% территории. Специалисты не допускают выхода пожара за пределы полигона. На территорию данного полигона присылают отходы из Петропавловска-Камчатского и близлежащих крупных городов.