Возгорание мусорного полигона произошло около Петропавловка

Возгорание мусорного полигона произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили «Общественная служба новостей».

На данный момент специалисты уже занимаются тушением пожара. Информация о причинах возгорания пока не поступала, передали «Дни.ру».

Пожар охватил около четырех сотен квадратных метров. Активное горение занимает примерно 10% территории. Специалисты не допускают выхода пожара за пределы полигона. На территорию данного полигона присылают отходы из Петропавловска-Камчатского и близлежащих крупных городов.