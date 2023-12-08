Происшествия 08 декабря 2023, 07:33 Возгорание газопровода в Керчи ликвидировали Возгорание газопровода произошло в Керчи на улице генерала Петрова РИА «Новости»

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В Керчи на востоке Крыма ночью 8 декабря загорелся газопровод. Без газоснабжения остались 30 тысяч абонентов. К утру пожар потушили, сообщило РИА «Новости».

Представитель экстренных служб заявил, что возгорание случилось на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова. В 06:00 объявили о его ликвидации. ЧП оставило без газоснабжения около 30 тысяч жителей. Бригада специалистов начала восстановительные работы на сетях.

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По информации «Известий», газ продолжал выходить из сети до тех пор, пока не выгорел полностью. Возгорание повредило линию электропередачи, абонентов переподключили.

В октябре газопровод горел на ТЭЦ на северо-западе Москвы. Произошло обрушение потолка. Сотрудников эвакуировали. Для того, чтобы начать тушение, пришлось временно отключить электричество.