28 августа 2023, 15:59
Возгорание административного здания на ВДНХ в Москве ликвидировали
«112»: возгорание здания администрации ВДНХ в Москве ликвидировали
Сегодня, 28 августа, загорелось здание администрации выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Пожар оперативно потушили. Данных о пострадавших нет, передал Telegram-канал «112».
По его информации, на место выехали экстренные службы. Они оперативно потушили пожар. Данных о пострадавших не поступало. Причина возгорания неизвестна.
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Ранее стало известно, что сильный пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске. Около 30 жильцов эвакуировали. Пятеро из них — дети. Прибывшие пожарные подразделения установили, что в четырехэтажном доме на последнем этаже загорелся балкон. Затем огонь перекинулся на кровлю. Пожар локализовали.
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