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    09 июля 2021, 20:25

    Воздушный шар упал в Новой Зеландии

    Арина Бобкова

    Воздушный шар упал на жилой дом, расположенный на Южном острове Новой Зеландии. Об этом сообщила газета NZ Herald.

    Это произошло близ населенного пункта Эрроутаун. В результате падения пострадало 11 человек, передала «Газета.ru».

    Двоих человек пришлось эвакуировать в больницу с помощью вертолетов, так как их травмы были слишком тяжелыми. Состояние еще одного пострадавшего врачи оценили в среднюю тяжесть. Незначительные ранения получили восемь человек.

    Всех участников происшествия госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.