Воздушный шар упал в Новой Зеландии

Воздушный шар упал на жилой дом, расположенный на Южном острове Новой Зеландии. Об этом сообщила газета NZ Herald.

Это произошло близ населенного пункта Эрроутаун. В результате падения пострадало 11 человек, передала «Газета.ru».

Двоих человек пришлось эвакуировать в больницу с помощью вертолетов, так как их травмы были слишком тяжелыми. Состояние еще одного пострадавшего врачи оценили в среднюю тяжесть. Незначительные ранения получили восемь человек.

Всех участников происшествия госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.