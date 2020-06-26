    26 июня 2020, 18:35

    Воздушный шар упал в море в Сочи из-за сильного ветра

    Анастасия Кременчугская

    В Сочи из-за сильного ветра воздушный шар упал в море. Там находились возлюбленные, и молодой человек собирался сделать предложение своей девушке. Об этом сообщило издание «Подъем».

    Никто не пострадал. Сайт «Русская планета» написал, что из-за сильного ветра, который поднялся на побережье, шар начало уносить в море. Пилот пересадил туристов в катер, а воздушный шар унесло.

    Свидетели инцидента вызвали спасателей, они помогли пилоту.