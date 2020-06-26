Воздушный шар упал в море в Сочи из-за сильного ветра

Никто не пострадал. Сайт «Русская планета» написал, что из-за сильного ветра, который поднялся на побережье, шар начало уносить в море. Пилот пересадил туристов в катер, а воздушный шар унесло.

Свидетели инцидента вызвали спасателей, они помогли пилоту.