Происшествия 12 июля 2023, 23:59 Воздушный шар с людьми зацепился за ЛЭП в Липецкой области Правительство Липецкой области: пассажиров зацепившегося за ЛЭП воздушного шара спасли Telegram-канал правительства Липецкой области

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Воздушный шар, в котором находились пять человек, зацепился за высоковольтную линию рядом с особой экономической зоной «Липецк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области в Telegram-канале.

«Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ „Липецк“», — отметили в публикации.

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В корзине находились пять человек. Детей среди них не было. На время эвакуации пассажиров специалисты приостановили подачу электроэнергии на ЛЭП.

«После столкновения с ЛЭП пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание», — уточнили в правительстве Липецкой области.

В результате всех пассажиров воздушного шара спасли. Как подчеркнули в пресс-службе правительства, эта ЛЭП является транзитной. Когда линию электропередач обесточили, в жилых домах не отключился свет.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Дагестане рухнул воздушный шар с людьми на борту. Однако информация оказалась фейком. МВД Дагестана сообщило, что в районе Махачкалы пилот посадил воздушный шар самостоятельно. Что стало причиной экстренной посадки, неизвестно.