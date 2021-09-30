Воздушный шар с людьми упал в Черное море в Сочи

Воздушный шар с людьми упал в Черное море недалеко от поселка Головинка Лазаревского района Сочи. ЧП сняли на видео очевидцы.

В городе последние дни стоит плохая погода, идут проливные дожди с порывистым ветром. Сегодня утром было ясно, но ветер был достаточно сильным. Вероятно, из-за него шар начало уносить в сторону моря. Такое предположение сделали местные жители. Очевидцы успели снять падение шара на видео.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как шар пролетает над домами в сторону моря, а потом падает в воду.

По данным источника ТАСС, в корзине воздушного шара находились четыре человека. По его словам, людей спасли рыбаки, находившиеся неподалеку. В региональном МЧС эти данные пока не прокомментировали.

В паблике «ЧП Сочи» в Instagram отметили, что подобный случай уже происходил в июне прошлого года. Тогда шар с тремя людьми должен был совершить полет по долине реки Шахи, но их тоже унесло в сторону моря из-за ветра.