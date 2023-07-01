Эксклюзив 01 июля 2023, 19:47 Воздушный шар с людьми рухнул в Дагестане. Видео с места Baza: в горах Дагестана рухнул воздушный шар, пострадали люди

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Воздушный шар с пассажирами на борту рухнул в Дагестане. Четыре человека пострадали. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Шар столкнулся со скалой на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале. В результате ЧП никто не погиб, но четыре человека получили травмы, некоторые — серьезные повреждения.

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По данным РЕН ТВ, прокуратура Дагестана подтвердила падение воздушного шара. В ведомстве отметили, что специалисты уточняют число пострадавших и их состояние.

В сентябре 2021 года на фестивале воздушных шаров в Сочи упал дирижабль команды из Санкт-Петербурга. Вскоре его удалось вернуть в строй. Несколькими днями позже в Лазаревском районе Сочи рухнул воздушный шар, на борту которого находились четыре человека. Все они оказались в море — их спасли местные рыбаки. По предварительной информации, причиной крушения стала непогода — в городе были ливни и сильные ветра.

Ранее шар потерпел крушение в Хмельницкой области Украины. Пять человек пострадали, один получил несовместимые с жизнью травмы.