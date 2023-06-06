Происшествия 06 июня 2023, 15:36 Воздушные цели сбили над Белгородом Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитых воздушных целях над столицей региона РИА «Новости»

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Появившиеся в небе над Белгородом неизвестные летательные объекты сбила система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет о двух сбитых воздушных целях, но конкретных данных не привел.

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«Над Белгородом сработала наша система ПВО по двум воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.

В минувший понедельник, 5 июня, над Белгородом и близлежащими селами сбили пять воздушных целей. Упавшие осколки повредили легковой автомобиль и машину скорой помощи. Других последствий на земле не было.

Приграничные районы Белгородской области находятся под постоянными обстрелами со стороны украинских боевиков.

В короткие сроки власти вывезли из пострадавших населенных пунктов около 60 тысяч жителей. Часть из них остается в пунктах временного размещения.

Самые серьезные атаки продолжаются на Грайвороновский и Шебекинский городские округа.