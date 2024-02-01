01 февраля 2024, 06:17
Воздушные цели сбили на подлете к городу Строитель
Губернатор Гладков: силы ПВО сбили 2 воздушные цели у города Строитель
В Белгородской области 1 февраля сработала система ПВО. Военные сбили на подлете к городу Строитель две воздушные цели. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель», — заявил он.
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К месту ЧП выехали оперативные службы. Вячеслав Гладков сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Минобороны России сообщило о четырех сбитых беспилотниках в Белгородской области. Еще один уничтожили в Курской области.
Рано утром приостановили проезд по Крымскому мосту. Ограничение продолжалось около получаса. Движение закрывали менее чем за сутки до этого, когда над Севастополем сбили воздушную цель. Ее обломки рухнули в районе Федоровской улицы.
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