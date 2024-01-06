Важное 06 января 2024, 16:57 Воздушную цель сбили около Белгорода Губернатор Гладков сообщил о сбитой воздушной цели около Белгорода РИА «Новости»

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Дежурные системы противовоздушной обороны сбили воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших среди жителей и разрушений на земле нет. Гладков добавил, что на место выехали оперативные службы.

Украинские боевики начали массированные ракетные обстрелы Белгорода 30 декабря. Тогда выпущенные по центру кассетные снаряды привели к гибели 25 человек, 109 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

В дальнейшем ВСУ использовали для ударов по Белгороду реактивные снаряды системы залпового огня «Ольха». Большую их часть перехватывали системы противовоздушной обороны. Но упавшие осколки привели к смерти одного мирного жителя, еще 11 жителей города и близких населенных пунктов получили ранения.

В минувшую пятницу, 5 января, Гладков объявил, что власти окажут помощь семьям, которые хотят выехать из областной столицы. Он пояснил, что пункты временного размещения в Губкине и Старом Осколе готовы принять всех желающих.

После регулярных обстрелов Белгорода прекратили работу крупные торговые центры. Сократили движение общественного транспорта. Мэр города Валентин Демидов заявил, что по согласованию с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном ночных богослужений в рождественскую ночь в храмах Белгорода проводить не будут.