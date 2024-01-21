Важное 21 января 2024, 13:54 Воздушную цель сбили над Севастополем Развожаев сообщил о сбитой воздушной цели над акваторией Севастополя РИА «Новости»

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В небе над акваторией Севастополя сбили воздушную цель. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — подчеркнул он.

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Развожаев добавил, что все службы в Севастополе привели в состояние боевой готовности.

«Спасательная служба на данный момент повреждений не зафиксировала. Прошу всех доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие», — добавил губернатор.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале написал, что две летевшие к Крыму ракеты уничтожили над Геническим округом.

«Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове», — предупредил он.

В Севастополе 21 января прозвучали сирены воздушной тревоги. Развожаев объяснял, что дым в районе Севастопольской бухты является элементом маскировки. В связи с тревогой движение транспорта на Крымском мосту временно приостановили.