Происшествия 12 декабря 2023, 06:10 Воздушную цель сбили над селом Бессоновка Белгородской области Губернатор Гладков: над Бессоновкой сбили одну воздушную цель РИА «Новости»

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Система ПВО сработала в Белгородской области. Военные сбили одну воздушную цель над селом Бессоновка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка», — объявил он.

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Оперативные службы выехали к месту происшествия. Вячеслав Гладков заявил, что по предварительным данным, никто не пострадал и разрушений не зафиксировали.

Украинские военные обстреляли из танков снарядами калибра 125 миллиметров приграничные Белгородскую и Брянскую области, сообщал Telegram-канал Shot. Боеприпасы рухнули возле сел Новая Таволжанка, Красное и Хоромное, не долетев до домов. Мирные жители не пострадали, разрушений удалось избежать. Официально власти не подтверждали информацию об ударах.