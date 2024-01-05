Происшествия 05 января 2024, 12:45 Воздушную тревогу второй раз за день объявили в Севастополе Развожаев объявил о повторной воздушной тревоге в Севастополе 5 января РИА «Новости»

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Днем 5 января в Севастополе вновь объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Первое объявление тревоги он опубликовал в 11:18. Тогда же губернатор уточнил, что жители могут увидеть дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт, пояснив, что это связано с использованием военными табельных средств маскировки.

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В 11:43 тревогу отменили. Повторное объявление о ней появилось в канале главы Севастополя в 12:36.

Накануне, 4 января, ВСУ попытались обстрелять город. Развожаев назвал эту атаку самой массированной за последнее время. Один из осколков от сбитой ракеты попал в дом на улице Глухова. В результате пострадал человек, его доставили в больницу.

Из дома, куда угодил осколок снаряда, эвакуировали трех человек. Семью разместили в ПВР.

В селе Черноречье часть ракеты упала в реку, ее будут вывозить на полигон для уничтожения. В зону эвакуации попадает 47 домов, в которых проживают 99 человек, из них 15 детей, уточнял Развожаев.

Кроме того, ГУПС «УК Стрелецкая бухта» провело мониторинг территории домов, обломков и повреждений специалисты не обнаружили. Информация о падении осколков рядом с жилыми домами в Песочной бухте не подтвердилась.

«Информация о падении ракеты в районе частного сектора за СевГУ подтверждена. Утром специалисты начнут работу по ее транспортировке на полигон для уничтожения», — указал губернатор поздно вечером в четверг.