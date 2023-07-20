20 июля 2023, 23:37
Воздушную тревогу второй раз за день объявили на Крымском мосту
Оперштаб Крыма: воздушную тревогу объявили на Крымском мосту
Крымский мост временно закрыли. сейчас в районе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил оперштаб Республики Крым в Telegram-канале.
«Мост временно закрыт. Звучит сигнал „Воздушная тревога. Всем покинуть мост“», — заявили в оперштабе.
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Других данных в сообщении не приводилось.
В социальных сетях и мессенджерах люди предположили, что это учебная тревога, но официального подтверждения этой информации нет. При этом некоторые очевидцы отметили, что их автомобили развернули прямо перед мостом и направили в Керчь.
Через несколько минут оперштаб сообщил о возобновлении движения по мосту.
«Движение по Крымскому мосту возобновили», — заявили в оперштабе через 12 минут после первого сообщения.
Вечером 20 июля система оповещения воздушной тревоги уже срабатывала на Крымском мосту. Тогда очевидцы в беседе с «360» заявили, что тревога была учебной и закончилась через некоторое время после включения.
Крымский мост
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