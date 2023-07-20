Происшествия 20 июля 2023, 23:37 Воздушную тревогу второй раз за день объявили на Крымском мосту Оперштаб Крыма: воздушную тревогу объявили на Крымском мосту РИА «Новости»

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Крымский мост временно закрыли. сейчас в районе звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил оперштаб Республики Крым в Telegram-канале.

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал „Воздушная тревога. Всем покинуть мост“», — заявили в оперштабе.

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Других данных в сообщении не приводилось.

В социальных сетях и мессенджерах люди предположили, что это учебная тревога, но официального подтверждения этой информации нет. При этом некоторые очевидцы отметили, что их автомобили развернули прямо перед мостом и направили в Керчь.

Через несколько минут оперштаб сообщил о возобновлении движения по мосту.

«Движение по Крымскому мосту возобновили», — заявили в оперштабе через 12 минут после первого сообщения.

Вечером 20 июля система оповещения воздушной тревоги уже срабатывала на Крымском мосту. Тогда очевидцы в беседе с «360» заявили, что тревога была учебной и закончилась через некоторое время после включения.