Происшествия 19 февраля 2024, 12:25 Воздушную тревогу в Севастополе отменили Развожаев: в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги РИА «Новости»

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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Судя по его информации, оповещения действовали 42 минуты.

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О воздушной тревоге Развожаев сообщил в 11:12. Он напомнил правила поведения для жителей: проследовать в укрытие, захватив все самое необходимое, или выключить электроприборы, перекрыть воду и газ в квартире, закрыть окна и сесть от них подальше, возле несущей стены. Об отбое тревоги стало известно уже в 11:44. Причины ее объявления не назывались.

До этого сирены воздушной тревоги в Севастополе сработали 16 февраля и звучали около 1,5 часа. А до того тревогу объявляли еще 31 января, когда отражали массированную атаку на Севастополь. Обломки ракеты рухнули в частном секторе и в садовом товариществе «Усть-Бельбек». Пострадавших и серьезных разрушений не было. В садовом товариществе незначительные повреждения получили 12 строений.