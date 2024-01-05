05 января 2024, 15:07
Воздушную тревогу объявили в Севастополе в третий раз за день
Губернатор Севастополя Развожаев объявил о новой воздушной тревоге в городе
Сирены воздушной тревоги сработали в Севастополе в третий раз за пятницу, 5 января. Новое предупреждение жителям опубликовал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Новое сообщение об опасности с воздуха появилось в 14:57. Развожаев уточнил, что появившийся в районе Севастопольской бухты дым - маскировка российских военных.
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После объявления второй воздушной тревоги в Севастополе Минобороны сообщило о сбитой над Черным морем украинской противокорабельной ракете «Нептун».
В ведомстве подчеркнули, что целью атаки стали объекты на территории России.В первый раз в пятницу, 5 января, сирены воздушной тревоги прозвучали в 11:28. Губернатор Развожаев объявил, что около Севастопольской и Стрелецкой бухт сработали табельные средства маскировки военных.
Севастополь
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