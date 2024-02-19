Важное 19 февраля 2024, 11:14 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Реклама

Подробности не приводятся.

Тем, кто находится в многоэтажке и не знает, где расположено ближайшее укрытие, посоветовали плотно закрыть окна и больше не подходить к ним, перекрыть воду и газ, отключить электричество и укрыться в комнате с несущими стенами вдали от окна. Тем, кто знает о местонахождении укрытия, стоит спуститься туда, захватив документы, телефон, деньги, банковские карты. Лифт использовать не следует.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в городе 16 февраля. Отбой объявили примерно через полтора часа. А до этого оповещения включали 31 января, в день отражения массированной атаки на Севастополь. Обломки ракеты тогда упали в частном секторе в районе улицы Федоровской и в садовом товариществе «Усть-Бельбек». Там незначительно пострадали 12 строений. Людей не ранило. Жителей и гостей города просили не приближаться к частям сбитых ракет и сообщать о таких находках по номеру «112».