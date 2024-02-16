Происшествия 16 февраля 2024, 15:11 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Читать 360tv в

Днем 16 февраля в Севастополе прозвучали сигналы воздушной тревоги. О ней в своем Telegram-канале проинформировал жителей губернатор города Михаил Развожаев.

В последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе 31 января. Развожаев тогда сообщил об отражении массированной атаки на город. Среди жителей никто не пострадал, но были зафиксированы незначительные повреждения жилых домов.

Реклама

Губернатор уточнял, что в садовом товариществе «Усть-Бельбек» от упавших обломков пострадало 12 строений: в зданиях выбило стекла и повредило заборы.