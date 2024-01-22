22 января 2024, 22:17
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Губернатор Развожаев: воздушную тревогу включили в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.
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Губернатор опубликовал видео с подробными рекомендациями действий во время воздушной тревоги.
Накануне в Минобороны России заявили об уничтожении системами ПВО третьей за день авиационной ракеты над Черным морем к западу от Крыма. В Севастополе объявили воздушную тревогу.
Исходя из данных сервиса Flightradar24, американский самолет курсировал недалеко от западного побережья крымского полуострова, когда ВСУ начали атаковать. Воздушное судно прилетело с Сицилии, где расположена авиабаза США.
Как отмечал иностранный обозреватель Лукас Лейрос, российские войска уничтожат объекты военно-промышленного комплекса по всей Украине, если ВСУ осуществят новые удары по Крыму.
Севастополь
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