Происшествия 21 января 2024, 13:18 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев заявил о сработавших сиренах воздушной тревоги в Севастополе РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги сработали в Севастополе. Об этом жителей и гостей города предупредил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что появившийся дым в районе Севастопольской бухты связан с использованием табельных средств маскировки.

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Кроме объявленной в Севастополе воздушной тревоги, движение транспорта временно перекрыли на Крымском мосту. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала о работе переправы.

Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Telegram-канал «ЧП / Севастополь» сообщил, что, по предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала в Геническом районе Крыма.

Последние крупные удары по Севастополю украинские боевики наносили во время новогодних каникул. Минобороны сообщало о перехваченных над акваторией Черного моря украинских противокорабельных ракет «Нептун».

Атаки на Крым начались 4 января, когда ВСУ сначала сбросили на полуостров 10 управляемых авиационных снарядов и выпустили в сторону Севастополя противокорабельный снаряд. В остальные два дня число перехваченных ракет «Нептун» выросло до семи.