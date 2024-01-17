Происшествия 17 января 2024, 16:47 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе 17 января РИА «Новости»

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В Севастополе включили сигналы воздушной тревоги. Об угрозе атаки с воздуха в своем Telegram-канале предупредил жителей губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

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По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Находящихся на переправе и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов транспортной безопасности.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — уточнил позже Развожаев.

Об отмене воздушной тревоги он сообщил в 17:06.

В начале недели над Черным морем заметили необычную активность американского беспилотника-разведчика RQ-4 Global Hawk. В сообществе «Военная хроника» во «Вконтакте» отмечали, что БПЛА регулярно появляется в районе Крыма, но 15 января он сменил привычный маршрут.

Дежурные средства ПВО 6 января сбили над черноморской акваторией шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун».