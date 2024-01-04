Важное 04 января 2024, 16:58 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе РИА «Новости»

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Сирены воздушной тревоги сработали в Севастополе. Информацию об этом в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.

Он предупредил горожан, что в районе внутреннего рейда и Северной бухты военные используют табельные средства маскировки в виде задымления. Развожаев подчеркнул, что запах неприятный, но опасности дым не представляет.

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Официальный Telegram-канал информационного центра Крымского моста объявил о временном закрытии движения транспорта.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указали в сообщении.

По неподтвержденной информации, наземный и морской общественный транспорт Севастополя прекратил движение.

Официальных данных о причинах срабатывания сирен воздушной тревоги в городе пока не приводили.

В последний раз дежурная систем противовоздушной обороны России сбила приближающуюся к Севастополю украинскую ракету в минувшую среду, 3 января. Как отмечал Развожаев, снаряд перехватили над акваторией Черного моря.