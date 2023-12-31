Важное 31 декабря 2023, 12:46 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил его губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он не назвал причин тревоги.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Всех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Утром 30 декабря в акватории Черного моря, в трех километрах от Севастопольской бухты, уничтожили беээкипажный катер ВМС Украины, следовавший к Крыму. Цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота. Развожаев пояснил, что с отражением атаки связаны громкие звуки в Севастополе.

В ночь на 28 декабря над морем в городе сбили беспилотник. Сработала система противовоздушной обороны. Повреждений инфраструктуры не было. Как позже уточнили в Минобороны, в ту ночь ВСУ пытались совершить террористическую атаку на российские объекты. Всего ВС России сбили над Крымом два беспилотника самолетного типа.