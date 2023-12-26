Важное 26 декабря 2023, 16:38 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Губернатор Развожаев: в Севастополе прозвучали сирены воздушной тревоги РИА «Новости»

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Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Жителям города следует укрыться в комнатах с несущими стенами и не подходить к окнам, написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — отметил он.

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Губернатор прикрепил к своему сообщению видеозапись с рекомендуемыми действиями при воздушной тревоге. Градоначальник посоветовал жителям плотно закрыть окна, перекрыть газ и электричество, а также взять вещи первой необходимости и документы. Он также напомнил, что при звуке сирен необходимо укрыться в помещениях как можно дальше от окон.

Ранее над городом российские системы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ. Украинские боевики атаковали территорию Севастополя вечером 15 декабря, военные ликвидировали дроны самолетного типа в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Перед этим о сбитом беспилотнике сообщил губернатор Севастополя.

UPD: Воздушную тревогу в городе отменили в 16:47 по московскому времени. Об этом заявил Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.