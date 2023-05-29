Происшествия 29 мая 2023, 11:33 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины RT: на территории Украины объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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Воздушная тревога объявлена на территории Украины. Сирены включили в Киеве, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, написал RT.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центральных районах столицы. Очевидцы заметили задымление около аэропорта Жуляны.

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«В столице прогремело 12 взрывов за три минуты», — писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Мощнейший удар по Киеву нанесли гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Системы противовоздушной обороны Украины выпускают ракеты, но ПВО «застали врасплох».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что минувшей ночью Киев испытал самую массированную атаку с начала СВО.

ВСУ же продолжают обстреливать Шебекино — город в Белгородской области. Украинские боевики бьют по подстанции и промзоне из реактивной системы залпового огня «Град». Начался пожар, жители увидели огромные клубы дыма, взмывающие вверх.