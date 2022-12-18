Происшествия 18 декабря 2022, 13:46 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Unsplash

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В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях раздались оповещения о воздушной тревоге, следует из данных карты воздушных тревог Украины. Сирены прозвучали и на подконтрольных украинским властям территориях Запорожской области.

В 13:04 тревогу объявили в Днепропетровской области. После — в Полтавской и Харьковской.

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Ранее сирены прозвучали на всей территории страны. Местные СМИ сообщали, что жители якобы видели в небе истребители и самолет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».

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В Минобороны России заявили, что 16 декабря военные нанесли массированные удары по военной и критической инфраструктуры Украины. В министерстве подчеркнули, что высокоточным оружием поразили все намеченные цели. Российские военные не позволили ВСУ осуществить переброску вооружения и боеприпасов ближе к зоне боевых действий.