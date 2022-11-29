Важное 29 ноября 2022, 23:41 Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях — СМИ Минцифры Украины: в Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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В Харьковской и Днепропетровской области прозвучали взрывы. Данные опубликовали на онлайн-картах воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

В министерстве сообщили, что сирена воздушной тревоги также прозвучала в подконтрольной украинским властям части ДНР.

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Журналисты издания «Страна.ua» сообщили о взрывах в городе Никополь Днепропетровской области и о серии взрывов в Харьковской области.

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В октябре на Крымском мосту взорвался грузовик. Власти назвали ЧП терактом и заявили о причастности к их совершению украинских властей. После этого ВС России в рамках спецоперации начали наносить ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Руководство компании «Укрэнерго» сообщило, что в некоторых регионах страны выведенными из строя оказались более 60% энергомощностей. По мнению аналитиков, из-за отключений электричества в стране могут начаться протесты. После этого власти страны задумались об импорте электроэнергии из Евросоюза. В Госдепе США пообещали выделить средства для восстановления сетевых объектов Украины.