Важное 19 января 2023, 11:22 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины РИА «Новости»

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Жителей Украины предупредили об опасности. Воздушную тревогу объявили по всей стране. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.

Сначала сигнал раздался в Днепропетровской области, затем в течение 10 минут жителей всех регионов попросили до дальнейших распоряжений спуститься в укрытия. Губернатор Львовской области Максим Козицкий написал об угрозе ракетного удара и призвал спрятаться либо зайти в помещение, где действует правило двух стен, то есть в случае обрушения одна примет на себя вес другой.

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Утром воздушную тревогу объявили на юге Украины. Жители Николаева рассказали минимум о двух взрывах и о вспышке в небе, информацию подтвердили местные СМИ.

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Ранее в интернете появилась информация о гибели 10 бойцов спецподразделения Главного управления разведки Украины. Транспортное средство, на котором они ехали, подорвалось на мине.