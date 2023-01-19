19 января 2023, 11:22
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Жителей Украины предупредили об опасности. Воздушную тревогу объявили по всей стране. Такая информация появилась в Telegram-канале оповещения.
Сначала сигнал раздался в Днепропетровской области, затем в течение 10 минут жителей всех регионов попросили до дальнейших распоряжений спуститься в укрытия. Губернатор Львовской области Максим Козицкий написал об угрозе ракетного удара и призвал спрятаться либо зайти в помещение, где действует правило двух стен, то есть в случае обрушения одна примет на себя вес другой.
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Утром воздушную тревогу объявили на юге Украины. Жители Николаева рассказали минимум о двух взрывах и о вспышке в небе, информацию подтвердили местные СМИ.
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Ранее в интернете появилась информация о гибели 10 бойцов спецподразделения Главного управления разведки Украины. Транспортное средство, на котором они ехали, подорвалось на мине.
Киев
Украина
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