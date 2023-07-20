Происшествия 20 июля 2023, 18:56 Воздушную тревогу объявили на Крымском мосту Baza: сигнал воздушной тревоги сработал на Крымском мосту РИА «Новости»

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Система оповещения воздушной тревоги сработала на Крымском мосту. Видео с места опубликовал Telegram-канал Baza.

Очевидцы в беседе с «360» заявили, что тревога была учебной и закончилась полчаса назад.

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«Началось какое-то движение. Машины, которые прошли досмотр и которые развернули, начали на встречке снова разворачиваться и двигаться», — рассказали очевидцы о действиях водителей во время сработавшего сигнала.

Из-за воздушной тревоги увеличилась очередь на Крымский мост. По состоянию на 19:00, по данным оперштаба, со стороны Тамани перед мостом стояли 320 машин. Ориентировочное время ожидания — более часа.

В очереди со стороны Керчи находились 580 автомобилей. Предположительное время ожидания — более двух часов.

Ранее на Украине раскрыли планы по разрушению Крымского моста. Заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что украинские военные будут разрушать Крымский мост постепенно, а не одним ударом.