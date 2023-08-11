Происшествия 11 августа 2023, 10:30 Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыли Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыли, предположительно, из-за дрона Freepik

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В Москве закрыли воздушное пространство над аэропортом Внуково. Вылеты и прилеты рейсов отложили на неопределенный срок, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что часть самолетов перенаправили в другие аэропорты Москвы.

Telegram-канал «112» сообщил, что причиной закрытия неба и введения плана «Ковер» стал летящий в сторону Москвы беспилотник. Его заметили в районе Кубинки. Сейчас эти данные проверяют.

Вчера аэропорты Домодедово и Внуково ночью также вводили ограничения на вылеты и приемы рейсов.