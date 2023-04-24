Происшествия 24 апреля 2023, 20:15 Воздушное пространство аэропорта Внуково закрыли из-за угрозы ТАСС сообщил о закрытии воздушного пространства аэропорта Внуково из-за дрона РИА «Новости»

Читать 360tv в

Предполагаемый беспилотник стал причиной закрытия воздушного пространства над аэропортом Внуково. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщил ТАСС.

По словам собеседника, причиной закрытия воздушного пространства стала информация о беспилотнике в районе аэропорта.

«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в небе над аэропортом Внуково замечен неизвестный беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности воздушное пространство перекрыли», — заявил представитель экстренных служб.

В самой воздушной гавани эту информацию опровергли. В пресс-службе сообщили, что аэропорт работает штатно. О закрытии воздушного пространства речи не идет.

По данным сервиса Flightradar, в данный момент никаких самолетов над столичным аэропортом нет.

Flightradar

Если информация о появлении беспилотника официально подтвердится, то это будет четвертый неопознанный летательный аппарат, обнаруженный в столичном регионе. Первые два беспилотника нашли в Богородском городском округе Московской области.

По данным СМИ, первым дроном оказался камикадзе, который переносил взрывчатку. Но до цели он не долетел из-за нехватки топлива и упал в лесополосе. По данным СМИ, речь идет об украинском дроне UJ-22 Airborn.

Второй беспилотник нашли недалеко от падения первого. Он оказался оборудован видеокамерой. По словам источников журналистов, его технические характеристики свидетельствуют, что БПЛА запустили недалеко.

Третий беспилотный летательный аппарат приземлился на двух парашютах в Павлово-Посадском городском округе Подмосковья. Взрывчатых и опасных веществ у него не нашли, а личность владельца сейчас устанавливают правоохранители.