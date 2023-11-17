Важное 17 ноября 2023, 10:49 Воздушная тревога сработала в Севастополе Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога Unsplash

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор крымского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал два видео с оповещением о работе сирены в Севастополе с разницей в две минуты. В роликах рассказали, как вести себя при объявлении воздушной тревоги.

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«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

Подробностей Развожаев не привел. В предыдущий раз сирена, оповещающая об опасности, сработала в Севастополе 8 ноября. На следующий день губернатор сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над городом.

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Накануне дежурные силы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией полуострова.