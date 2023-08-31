Происшествия 31 августа 2023, 17:08 Воздушная гимнастка упала с высоты в цирке-шапито в Барнауле Артистка цирка сорвалась с высоты во время выступления в Барнауле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выступление на трапеции в Барнауле закончилось для воздушной гимнастки цирка-шапито «Крокус» сотрясением мозга и переломом руки. Во время выполнения трюка девушка не удержалась и упала на арену. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный артист России и дрессировщик Эдгард Запашный.

В социальных сетях распространилось видео с падением циркачки. На кадрах видно, что девушка упала с высоты и к ней тут же подбежал конферансье.

Реклама

Запашный сообщил, что пострадавшую артистку увезли на скорой в больницу. В качестве предварительного диагноза врачи поставили девушке сотрясение мозга и перелом руки.

Пресс-служба прокуратуры Алтайского края сообщила, что начала проверку по факту происшествия. На место выехал сотрудник территориального отделения для координации работы правоохранительных органов. Также в ведомстве намерены проверить соблюдение правил безопасности и охраны труда цирковых артистов.