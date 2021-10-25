Возбуждено уголовное дело в связи со смертью 19-летней девушки и младенца под Курском

В Курской области следствие возбудило уголовное дело по факту смерти 19-летней девушки и ее ребенка. Предварительной причиной гибели называют халатность работников коммунальной службы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По словам сотрудников правоохранительных органов, работники коммунальной службы не выполняли свои обязанности должным образом, поэтому в квартире возникло отсутствие газовой тяги.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы сообщили, что видели девушку вместе с ребенком на улице утром 21 октября. А вечером того же дня в квартире нашли ее тело и тело младенца.

Точные причины смерти уточняются. На месте трагедии работают криминалисты.