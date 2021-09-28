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    28 сентября 2021, 16:45

    Возбуждено уголовное дело после смерти девочки на качелях в Брянской области

    Дарья Морозова

    В Брянской области семилетняя девочка запуталась в веревках самодельных качелей и задохнулась. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Это случилось во дворе частного дома. Качели были сделаны из подручных материалов. Девочка запуталась в веревках и не смогла освободиться. В результате она умерла от удушения.

    Региональный СК России завел уголовное дело. Выясняются детали и обстоятельства произошедшего.