Возбуждено уголовное дело после смерти девочки на качелях в Брянской области

В Брянской области семилетняя девочка запуталась в веревках самодельных качелей и задохнулась. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ИА Nation News.

Это случилось во дворе частного дома. Качели были сделаны из подручных материалов. Девочка запуталась в веревках и не смогла освободиться. В результате она умерла от удушения. Региональный СК России завел уголовное дело. Выясняются детали и обстоятельства произошедшего.