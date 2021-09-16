Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи в Тверской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в городе Бежецке Тверской области. Об этом сообщил RT.

Тела погибших — супругов и их дочери 2012 года рождения — были обнаружены в их квартире. Причина смерти не установлена, на телах нет признаков насильственной смерти. В квартире обнаружена неисправность газовой колонки — следователи полагают, что именно газ стал причиной гибели семьи.