Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в море в Анапе

Инцидент произошел днем 19 апреля недалеко от здравницы Анапы в Краснодарском крае. Во время купания в море погибла восьмилетняя девочка. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Следственный отдел по Анапе СКР по краю.

По информации правоохранителей, охранник пансионата, увидев в море женщину вместе с ребенком, вызвал экстренные службы. Спасатели помогли отдыхающей выбраться на берег, а также достали тело ребенка.

На женщину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемую направят на психолого-психиатрическую экспертизу.