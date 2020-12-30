Возбуждено уголовное дело из-за исчезновения мальчика в Карелии

Уточняется, что в какой-то момент он просто не вернулся домой. Мама пыталась найти ребенка сама. Ей не удалось, после чего она написала заявление в полицию. Сейчас ведутся поисковые работы в тех районах, где мог быть ребенок.

Известно, что мальчик боится людей и машин, не разговаривает, а также может прятаться.