30 декабря 2020, 14:02
Возбуждено уголовное дело из-за исчезновения мальчика в Карелии
Возбуждено уголовное дело после пропажи шестилетнего мальчика в Карелии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на СК по региону.
Уточняется, что в какой-то момент он просто не вернулся домой. Мама пыталась найти ребенка сама. Ей не удалось, после чего она написала заявление в полицию. Сейчас ведутся поисковые работы в тех районах, где мог быть ребенок.
Известно, что мальчик боится людей и машин, не разговаривает, а также может прятаться.